Тридцать один мигрант утонул при переправе через Ла-Манш

Тридцать один человек, в том числе пять женщин и маленькая девочка, погибли в среду после того, как их резиновая лодка перевернулась при переходе через Ла-Манш из Франции в Великобританию.

Ла-Манш — один из самых загруженных судоходных проливов в мире, здесь также есть сильные течения. Перегруженные лодки часто едва держатся на плаву и становятся добычей волной при попытке мигрантов добраться до британских берегов.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что на борту находились 34 человека, из которых 31 погиб, двое спасены и один пропал без вести. «Выживших двое… но их жизнь в опасности, они страдают от сильного переохлаждения», — сказал он.

По словам Дарманина, национальности и личности мигрантов неизвестны. Он добавил, что четверо торговцев людьми, подозреваемых в причастности к катастрофе, уже арестованы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что пограничное агентство Европейского Союза (Frontex) должно получить больше финансовых средств для защиты внешних границ ЕС и предотвращения прибытия большего количества мигрантов на северные берега Франции.

Он также призвал к экстренной встрече министров европейских стран для обсуждения проблемы.

«Франция не позволит, чтобы Ла-Манш превратился в кладбище», — сказал Макрон.

По словам рыбаков, в среду больше мигрантов, чем обычно, покинуло французское побережье Ла-Манша, чтобы воспользоваться спокойными морскими условиями, хотя вода была очень холодной.

Хотя французская полиция сейчас предотвращает больше нелегальных пересечений Ла-Манша, чем в прошлые годы, она лишь частично остановила поток мигрантов, желающих попасть в Великобританию. Это стало одним из источников напряженности между Парижем и Лондоном.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он «шокирован и потрясен» гибелью людей.

«Мои мысли и соболезнования сейчас посвящены жертвам и их семьям… но эта катастрофа подчеркивает, насколько опасно пересекать Ла-Манш таким образом», — сказал Джонсон после того, как председательствовал на чрезвычайном заседании кабинета министров.

По словам представителя местной морской префектуры, до катастрофы в среду в этом году при попытке добраться до Великобритании утонули 14 человек. В 2020 году в общей сложности семь человек погибли и двое пропали без вести, а в 2019 году — погибли четыре человека.

Рано утром в среду журналисты Reuters во Франции видели группу из более чем 40 мигрантов, направлявшихся в Великобританию на лодке. Позднее члены той же группы были замечены репортерами Reuters, прибывшими на британское побережье.