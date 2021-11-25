Талибы анонсировали планы создать в Афганистане завод по переработке каннабиса

Захватившее в августе Афганистан движение «Талибан» объявило о намерении создать в стране завод по переработке каннабиса.

Как сообщает «Интерфакс», в сообщении талибов сказано, что данное предприятие будет организовано с помощью компании Cpharm. Местные СМИ пишут, что эта компания базируется в Австралии. Глава пресс-службы МВД талибов Саид Хости сообщил в соцсетях, что с представителями этой компании провел встречу замглавы МВД по борьбе с наркотиками.

По планам, Cpharm инвестирует $450 млн в создание завода по переработке гашиша в Афганистане. Все этапы контракта с компанией завершены, отметил Хости. По его словам, проект будет запущен уже несколько дней. Это создаст рабочие места для многих граждан, подчеркнул он. А продукция завода будет использоваться для производства лекарств и кремов.

При этом сама Cpharm уверяет, что не никак не связана с «Талибаном» и каннабисом, а также понятия не имеет, откуда появился подобный пресс-релиз МВД талибов.