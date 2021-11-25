 
«  
  »

Стала известна дата начала съемок любовной драмы о Наполеоне с Хоакином Фениксом

Стала известна дата начала съемок драмы о Наполеоне с Хоакином Фениксом

Производство биографической драмы Ридли Скотта «Ранец» (Kitbag) о Наполеоне Бонапарте стартует 15 января 2022 года. Об этом сообщил сам постановщик, пишет deadline.

Скотт утверждает, что картина будет сконцентрирована на взаимоотношениях Наполеона и Жозефины. Сценарий фильма написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).

Роль французского императора исполнит лауреат «Оскара» Хоакин Феникс. Его супругу Жозефину воплотит Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву» и недавней «Последней дуэли» Ридли Скотта.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Apple TV+. Точная дата релиза не сообщается.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  