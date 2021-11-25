Впервые после болезни звезда группы Queen появился на публике с женой Джон Траволта растрогал редким фото с детьми » Стала известна дата начала съемок любовной драмы о Наполеоне с Хоакином Фениксом Производство биографической драмы Ридли Скотта «Ранец» (Kitbag) о Наполеоне Бонапарте стартует 15 января 2022 года. Об этом сообщил сам постановщик, пишет deadline. Скотт утверждает, что картина будет сконцентрирована на взаимоотношениях Наполеона и Жозефины. Сценарий фильма написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира»). Роль французского императора исполнит лауреат «Оскара» Хоакин Феникс. Его супругу Жозефину воплотит Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву» и недавней «Последней дуэли» Ридли Скотта. Фильм выйдет на стриминговой платформе Apple TV+. Точная дата релиза не сообщается.