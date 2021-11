Рэпер Канье Уэст хочет вернуть Ким Кардашьян Сенатори США запропонували додатково виділити Україні додатков $50 млн військової допомоги » Питер Джексон рассказал о желании The Beatles экранизировать «Властелина колец» Кадр: «Властелин колец» Режиссер Питер Джексон рассказал о попытках членов группы The Beatles получить у писателя Джона Рональда Толкина права на экранизацию серии книг «Властелин колец». Слова кинематографиста передает BBC News. Когда Джексон работал над документальным фильмом про The Beatles из архивных кадров конца 1960-х, он расспросил Пола Маккартни о конфронтации с Толкиным. «Я допрашивал Пола о произошедшем. Ринго [Старр] не сильно помнит о случившемся», — рассказал режиссер. Он объяснил, что идея экранизировать «Властелина колец» пришла в голову продюсеру звукозаписывающей компании Apple Records Дэнису О’Деллу. Музыканты в то время путешествовали по Индии. О’Делл прислал им три книжки «Властелина колец». «Кажется, поскольку книг было три штуки, он отправил по одной каждому из The Beatles. По-моему, Ринго книга не досталась, но Джон [Леннон], Пол и Джордж [Харрисон] получили по книге. И они их очень взволновали», — сказал Джексон. «В конечном итоге у них не получилось заполучить права у Толкина, потому что тот не захотел, чтобы поп-группа экранизировала его историю. Он отказал им. Они пытались, в этом нет сомнений. Они на полном серьезе планировали сделать это в начале 1968-го», — отметил режиссер. Джексон подтвердил, что в случае согласия писателя Маккартни собирался сыграть Фродо, Ринго Старр исполнил бы роль Сэма, Леннон играл бы Горлума, а Харрисон — Гэндальфа. Режиссером музыканты планировали взять Стэнли Кубрика. «Скорее всего, все так и было бы. Пол точно не помнил, когда я его расспрашивал, но я верю, что все должно было быть именно так», — подчеркнул кинематографист. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. Документальный проект режиссера «The Beatles: Вернись» выйдет 26 ноября на Disney+.