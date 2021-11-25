Paramount снимет сиквел фильма о гигантской красной собаке

Киностудия Paramount приступила к разработке продолжения семейной комедии «Большой красный пес Клиффорд». Выпущенный одновременно в кинотеатрах и в стриминге 10 ноября, чтобы привлечь детскую аудиторию, не посещающую школу в День ветеранов, «Клиффорд» заработал в выходные дни в общей сложности 22 миллиона долларов и увеличил свою кассу до 34,6 миллиона долларов к понедельнику.

Также Paramount отчиталась о высоком уровне спроса на фильм в потоковом сервисе. Утверждалось, что «Клиффорд» стал самым популярным оригинальным фильмом, который был представлен Paramount+ на сегодняшний день. Руководство студии объясняло свое решение о гибридном релизе стремление сделать фильм доступным для семей, которые не готовы возвращаться в кинотеатры, поскольку власти США только недавно одобрили использование вакцин против COVID-19 для детей в возрасте от 5-11 лет.

Напомним, что изначально планировалось выпустить фильм в середине сентября 2021 года, но затем релиз был перенесен на ноябрь одновременным стартом на Paramount+. По сюжету, девочка, проживающая со своей незамужней матерью в маленькой нью-йоркской квартире, получает в подарок щенка, который однажды превращается в трехметрового красного пса.