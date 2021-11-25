«Охотники за привидениями» стартовали куда лучше, чем ожидалось

Новые «Охотники за привидениями«, являющиеся прямым продолжением оригинальной дилогии, стартовали в американском прокате гораздо лучше, чем сулили прогнозы.

Аналитики предрекали фильму 27–28 миллионов долларов в премьерный уикенд на домашних экранах. Однако, как сообщает Box Office Mojo, проекту удалось собрать 44 миллиона долларов. И это хороший результат, учитывая пандемию и кассовый провал предыдущей попытки перезапустить олдскульную семейную франшизу про симпатичных и не очень духов.

Напомним, «Охотников за привидениями: С того света» снял Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, создателя классических фильмов 1984 и 1989 годов, в которых снялись Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Гарольд Рамис. Первые трое появились в новом сиквеле, а Гарольду Рамису, скончавшемуся в 2014 году, Райтман-сын, собственно, и посвятил свое кино.

И если в феминистском ремейке 2016 года от режиссера Пола Фига главные герои превратились в героинь, то в этой версии фирменные комбинезоны, бластеры и ловушки для привидений перешли в руки тинейджеров.