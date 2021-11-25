Новое правительство Германии подтвердило планы перехода к возобновляемой энергетике

Газопровод «Северный поток — 2» не упоминается в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), но в то же время подчеркивается стремление будущего правительства диверсифицировать пути поставок энергоносителей. Текст 177-страничного документа был представлен в среду в Берлине.

«Мы намерены диверсифицировать энергоснабжение Германии и Европы. Для энергетических проектов, в том числе в Германии, действует европейское законодательство», — говорится в соглашении.

Будущее правительство ФРГ стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам». Партии подтвердили приверженность цели выхода из угольной энергетики до 2030 года. В то же время в документе отмечается, что газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям.

Три партии приходят к выводу о важности поставок водородного топлива. «При импорте водорода мы будем учитывать воздействие на климат и обеспечим справедливые условия конкуренции для нашей экономики», — говорится в тексте. С точки зрения СДПГ, «зеленых» и СвДП, наличие инфраструктуры для возобновляемых источников энергии и приема водорода является «условием европейской конкурентоспособности в XXI веке».

«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», — подчеркивается в коалиционном соглашении. Своей целью коалиция объявила достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году. «При этом мы по-прежнему исключаем атомную энергию [из энергетического микса]», — отмечается в договоре.

СДПГ всегда выступала за реализацию проекта «Северный поток — 2», а бывший канцлер Герхард Шрёдер открыто поддерживал его, в то время как «зеленые» и СвДП высказывались против строительства или как минимум за мораторий. Эта щекотливая тема во время зондирующих и коалиционных переговоров была отодвинута на задний план.

В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Самое позднее 8 декабря новым канцлером станет Олаф Шольц.