Майже половина України перейшла на віялові відключення

Попри заяви з Офісу президента в Україні почастішали випадки вимкнення електроенергії. На віялові відключення скаржаться мешканці Києва, Львова Одеси та жителі сил Рівненщини й Полтавського регіону.

Про це повідомляє “Прямий“.

Зокрема, у столиці люди бідкаються, що світло вимикають підвечір на декілька хвилин, або ж вночі. Найчастіше без електроенергії залишались мешканці приватних будинків.“Вчора відключали електроенергію, десь о десятій вечора, хвилин на десять”, – скаржиться Констянтин.

Вимкнення світла пояснюють капітальними ремонтами електромереж, проте люди вже обмірковують, що необхідно мати вдома на випадок коли вимкнуть світло. Особливо хвилюються українці у яких плити працюють на електроенергії, адже у випадку віялових відключень вони навіть не зможуть приготувати собі поїсти.

“А зараз же багато будинків тільки на електроенергії. От жінка у 89 років приходить, щоб кружку гарячої води попросити”, – розповіла Ольга.

Детальніше про ситуацію з електроенергією у Києві у сюжеті “Прямого“:

Крім того, мешканці Полтавщини скаржаться, що інколи їм доводиться по пів доби сидіти без світла. У “Полтаваобленерго” ситуацію пояснюють поточними та капітальними ремонтами. Слід зауважити, що людей не попереджають про відключення електроенергії і десятки сіл одночасно постфактум дізнаються про нібито планові відключення електрики.

Люди занепокоєні, що таким чином влада маскує віялові відключення, про які напередодні влада говорила, що їх немає та не буде. Водночас на сайті “Полтаваобленерго” попереджається, що у понад п’ятдесяти селах Полтавщини не буде електроенергії, ще десятки сіл будуть частково без електроенергії.

Детальніше про ситуацію на Полтавщині розповість кореспондентка “Прямого“:

До того ж внаслідок енергетичної кризи на Рівненщині без світла лишаються цілі вулиці, а подекуди і населені пункти. Здебільшого це пояснюють плановими ремонтами або ж аварійними відключеннями. У “Рівнеобленерго” переконують, що відключення сіл від електроенергії це не віялові відключення, а електропостачання припинили у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Слід зауважити, що у рівненські області знаходиться атомна електростанція. Проте люди бідкаються, що постійні перепади напруги негативно впливають на побутову техніку. Зокрема на телевізори, холодильники та морозильні камери.

Детальніше про ситуацію з електропостачанням на Рівненщині у сюжеті “Прямого“:

Також на регулярні відключення електроенергії бідкаються жителі Одещини та Львівщини. Зокрема, у Одесі вже три дні поспіль спостерігають масштабні відключення електроенергії. Зокрема, сьогодні, 25 листопада, від електроенергії відімкнули понад шість тисяч будинків. Найбільше від масових відключень електроенергії страждають жителі житлового масиву Таїрова та Малиновського району і околиць залізничної станції “Одеса — Застава”.

Крім того, в Одесі спостерігається транспортний колапс через відключення світлофорів, а за прогнозами експертів з першими морозами навантаження на електромережі збільшиться. що призведе до нових відключень електроенергії.

Більше подробиць про ситуацію на Львівщині розповість кореспондентка “Прямого“:

Відключення світла фіксують у Львові. Зокрема. сьогодні від електромережі відімкнули 20 вулиць. Світло вимикають з восьмої ранку до і відновлюють постачання лише близько п’ятої вечора. Водночас така ситуація спостерігається і у спальних районах міста і навіть подекуди в міських офісах. У “Львівобленерго” віялові відключення заперечують, кажуть — плановий ремонт електромереж.

До того ж на відключення електроенергії скаржаться і жителі сіл області, зокрема бідкаються мешканці Стрийковського та Жовківського районів.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що 12 київським підприємствам з вироблення тепла й електроенергії бракує вугілля й газу, унаслідок чого жителі столиці можуть стикнутися з віяловими відключеннями.

Крім того, у селах Київської й Хмельницької областей почали з’являтися оголошення про те, що через день вимикатимуть світло з 08:00 до 18:00. У такий спосіб влада намагається розв’язати проблему проваленої підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, до кінця нинішнього опалювального сезону Кабінет Міністрів України заборонив відключати подачу газу теплопостачальним компаніям та об’єктам соціальної інфраструктури.

Як повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, Україна накопичила у підземних сховищах майже 19 мільярдів кубометрів газу, яких цілком вистачить для перебігу опалювального сезону.

Водночас народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар заявила, що влада не думає про те, що зараз реально турбує людей. Зокрема, про загрози енергетичного колапсу напередодні опалювального сезону.

До того ж у регіонах дефіцит газу вже відчули. Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з відсутністю газу для опалення бюджетних установ у Львівській області оголосила надзвичайну ситуацію.