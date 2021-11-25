Компьютерная вышивка

Компьютерная вышивка — один из современных способов нанесения любых изображений на ткани (синтетические, натуральные, смешанные). Машинную вышивку выполняют на инновационно современном оборудовании, благодаря которому можно создавать сложные изображения, надписи, логотипы на всех типах тканей. Прежде, чем приступить к нанесению рисунка, дизайнер тщательно прорабатывает компьютерную программу, настраивает все показатели, таким образом он может достичь идеального уровня вышивки на одежде. Компьютерная вышивка на одежде имеет естественную цветопередачу и отличается безупречной детализацией.

Компьютерная вышивка для тканей

Сегодня вышивка компьютерная — это один из самых популярных и действенных способов, чтобы выделить корпоративный стиль (особо актуально для сферы обслуживания), дополнить образ, уникализировать собственную одежду или преобразить надоевший гардероб.

Компания Vishivka-plus берется на выполнение любых заказов — стандартных и сложных, индивидуальных и оптовых. Сотрудники компании с ответственностью относятся к каждому клиенту и каждому заказу, поэтому они могут воплотить в реальность все даже самые необычные и экстремальные идеи, потратив при этом минимум времени.

Почему стоит выбрать компьютерную вышивку?

В отличие от другого способа нанесения рисунка на одежду, машинная вышивка имеет расширенные возможности и целый ряд преимуществ.

Достойный внешний вид — даже базовая белая футболка станет настоящим произведением искусства вместе с компьютерной вышивкой. Возможность наносить даже очень маленькие изображения или надписи. Можно использовать для любого типа одежды. Не требует особого ухода, можно без проблем стирать, гладить, чистить и тд, это никак не отразиться на качестве рисунка.

Машинная вышивка — это отличная альтернатива классической печати, которая сегодня потихоньку теряет свою популярность. Компьютерная вышивка может стать заменой печати в таких случаях:

Когда необходимо нанести рисунок на плотную ткань или ворсистый текстиль;

Когда необходимо нанести лейблы на спортивную форму команды;

При украшении флисовых или вязаных свитеров;

При брендировании корпоративной формы;

Когда нужно нанести вышивку на одежду из влагоотталкивающей ткани.

Цена на компьютерную вышивку зависит от таких факторов:

Сложность рисунка;

Размер принта;

Объем партии.

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