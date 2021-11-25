Каталог автокранов: обзор спецтехники по характеристикам

Автомобильные краны относятся к востребованной специализированной технике. Они представлены широким модельным рядом, отличаются эксплуатационными параметрами и целевым назначением.

Изучая каталог автокранов, можно легко подобрать подходящую модель по доступной цене и с гарантией от ведущих мировых производителей. Среди главных преимуществ можно назвать устойчивость, эргономичность, надежность и безопасную эксплуатацию, долговечность и простое управление.

Как подобрать автомобильный кран?

При выборе автомобильного крана необходимо обратить внимание не только на известность бренда и стоимость, но и такие параметры:

грузоподъемность;

максимальный вылет стрелы;

длина и число секций стрелы;

грузовой момент;

скорость передвижения;

высота подъема.

По грузоподъемности различают автокраны малого (до 8 т), среднего (до 50 т) и тяжелого (более 50 т) класса. В зависимости от целевого назначения выпускаются краны автомобильные, короткобазные и вездеходные с разными эксплуатационными параметрами.

Такая спецтехника широко применяется во многих сферах промышленности и строительства, для возведения рекламных конструкций, мостов и других крупных объектов. Подобрать подходящую модель поможет специалист компании, а все контакты есть на официальном сайте.

Особенности конструкции автомобильного крана

Автомобильный кран состоит из базового шасси и крановой установки. Это самоходная спецтехника, для которой характерна высокая надежность и устойчивость, долговечность и эргономичность.

Крановая установка состоит из телескопической стрелы с несколькими секциями, рабочей кабины, противовеса, опоры, лебедки, рамы, подвески, системы гидравлики и безопасности. Платформа состоит из поворотной и неповоротной части.

Конструкция поворотной части включает механизм поворота, стрелу, лебедку, гидроцилиндры и аппаратуру, противовес и кабину оператора. Неповоротная часть – опорная рама, шасси, привод, гидравлическая система.

Опорно-поворотный механизм обеспечивает вращение и передает нагрузку между двумя частями техники. Шасси может быть двух видов: классическое базовое грузового автомобиля или усиленная конструкция под конкретную модель с повышенной прочностью и проходимостью.

Стрела бывает нескольких типов: телескопическая, решетчатая и башенно-стреловая. Автомобильные краны могут быть с разным количеством приводов (одномоторные или многомоторные).

При этом тип привода бывает механическим, электрическим, гидравлическим и комбинированным. Например, гидропривод работает от гидронасосов на основе их механической энергии.

Он считается самым удобным и небольшим по размерам по сравнению с другими видами. Автокраны относятся к востребованной спецтехнике, она применяется для перемещения грузов, выполнения строительных, спасательных и монтажных работ, прокладки коммуникаций и др.