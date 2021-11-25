Как сэкономить деньги в Чёрную Пятницу 2021?

Чёрная Пятница — это событие, которого абсолютно все ждут с нетерпением, так же как Нового Года и Рождества. И неудивительно, ведь в ноябре практически целую неделю на одежду, технику, аксессуары действуют бешеные скидки, вплоть до -90%.

Традиционно, Чёрная Пятница наступает после Дня Благодарения в Америке, а так как он выпадает в каждый четвёртый четверг ноября, то и дата Чёрной Пятницы, соответственно, варьируется. В этом году она попадает на 26 ноября. В период скидок Чёрной Пятницы, можно приобрести брендовые вещи по приемлемой цене. Но существует некая опасность накупить вещи, которые вам не особо необходимы, или же поддавшись соблазнительным скидкам не обратить внимание на то, что товар не очень качественный, и при этом не такой уж и дешевый, ведь часто скидки накручиваются искусственно, а цена остаётся примерно одинаковой. Как не поддаться на психологические уловки маркетологов и действительно сэкономить в Чёрную Пятницу мы рассмотрим в данной статье.

Как сэкономить деньги в Чёрную Пятницу 2021?

Как уже упоминалось ранее, в период Чёрной Пятницы очень часто искусственно увеличивают цены на товары, чтобы скидка казалась более ощутимой. Для того чтобы не попасться на эту удочку, рекомендуем вам следовать следующим советам. Прежде всего составьте список покупок, что вам действительно необходимо приобрести — это позволит воздержаться от лишних и ненужных трат. Перед началом распродаж, составьте также список магазинов, в которых вы хотите сделать покупки. Так вы значительно сэкономите время на поиск необходимых вещей.

Если вы собираетесь совершить покупки в оффлайн-магазинах, постарайтесь изучить ценовые предложения до начала Black Friday 2021 , чтобы ориентироваться в разнице между обычной и искусственно поднятой ценой. Так вы сможете проанализировать, насколько выгодной будет ваша покупка. В онлайн-магазинах сделать ценовой анализ будет гораздо проще, поскольку существуют специальные веб-сервисы — агрегаторы цен, которые сделают такой анализ за вас.

Если есть возможность к онлайн-заказу использовать промокоды, следует ими воспользоваться, чтобы сделать скидку еще более существенной. Часто бывает так, что магазины продают лишь несколько образцов того или иного товара с реальными скидками, и об этом, естественно, умалчивают. Здесь важно быстро реагировать, чтобы приобрести товар по максимально низкой цене.

Где искать выгодные предложения в период Чёрной Пятницы 2021?