Инновации в стоматологии: как установить зубные импланты?

Современная стоматология для восстановления утраченного зуба проводит имплантацию с использованием инновационных технологий. Метод заключается в установке импланта (искусственного корня) с последующим покрытием зубной коронкой. Безопасно и без боли установить зубные импланты предлагает стоматологическая клиника «iStomatolog» в Киеве.

Особенности имплантации зубов

Имплантация зубов может проводиться в один или два этапа. Сегодня чаще всего выполняется двухэтапная, которая считается оптимальным и надежным способом. Сначала устанавливают искусственный корень, а после его приживления – коронку (циркониевую или керамическую).

К преимуществам имплантации зубов относят следующее:

индивидуальный подбор имплантов для каждого случая;

быстрое изготовление зубной коронки всего за один день;

сокращенный реабилитационный период;

новейшие методики для восстановления кости и десен;

использование качественных материалов и препаратов от известных производителей.

К показаниям к назначению имплантации относят отсутствие зуба после удаления или врожденное. Стоматологическая клиника Айстоматолог в Киеве устанавливает импланты «под ключ», гарантируя результат. Записаться на консультацию к квалифицированному стоматологу можно онлайн на сайте и получить скидку.

Как проходит имплантация зубов?

Перед процедурой врач назначает комплексную диагностику, чтобы исключить противопоказания. Они бывают относительными и абсолютными, поэтому без обследования не обойтись. К абсолютным относят психические расстройства, аутоиммунные заболевания, СПИД, нарушение свертываемости крови и др.

При отсутствии противопоказаний специалист назначает пациенту компьютерную томографию. Она позволяет получить качественное трехмерное изображение челюстей с целью определения типа кости, расположения анатомических образований и пр.

На следующем этапе при помощи специальной компьютерной программы подбирается система имплантов, их длина и диаметр. После этого пациенту предлагается подходящая система на выбор с подробным описание характеристик и преимуществ.

Далее проводится виртуальная установка импланта и после проверки приживление в кость челюсти. Обратите внимание, что имплантация выполняется только на основе трехмерного изображения, которое позволяет определить высоту и ширину костной ткани.

Сам имплант устанавливают в кость челюсти под местным обезболиванием. Это безопасная и безболезненная процедура, которая не занимает много времени. Предварительно полость рта обрабатывается антисептическим составом, что исключает риск заражения.

Стоматологи утверждают, что зубной имплант должен быть установлен своевременно, так как через время костная ткань истончается. Поэтому не стоит медлить и обращаться к стоматологам, которые помогут устранить любые проблемы и вернуть красоту улыбки.