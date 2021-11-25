Хелена Бонем Картер сыграет главную роль в фильме о звезде британской мыльной оперы

Британская актриса Хелена Бонем Картер, известна по фильмам «Бойцовский клуб», «Крупная рыба», по сериалу «Корона» и франшизе «Гарри Поттер», сыграет главную роль в проекте «Нолли». Он будет посвящен биографии телезвезды Ноэль Гордон.

Гордон была центральной актрисой сериала «Перекресток» (Crossroads), который выходил в Великобритании с 1964 по 1988 год. Артистка играла в шоу владелицу мотеля по имени Мэг Ричардсон на протяжении более 15 лет, а затем была внезапно уволена на пике своей славы.

Ноэль Гордон была увлекательной, сложной, блестящей и смелой женщиной. Я не знала этого, пока не прочла сценарий. Я очень рада помочь рассказать давно нужную и во многом забытую историю Нолли, – рассказала Бонэм Картер.

Что известно о фильме «Нолли»

Кино о Ноэль Гордон разработает продюсер Рассел Т. Дэвис, создатель сериала «Это грех». Он выпустит проект специально для телеканала ITV – на нем когда-то выходил и сериал «Перекресток». Над драмой будет работать также Никола Шиндлер («Близкие друзья»).

Сценарий Расселла замечателен и является прекрасной данью уважения Ноэль Гордон, а также любви нации к мыльным операм и уважению невероятных женщин, которые их создают, – отметила Шиндлер.

Режиссером «Нолли» станет Питер Хоар («Последнее королевство», «Любовницы»). Глава отдела драмы ITV Полли Хилл назвала проект «смелым исследованием того, как истеблишмент обращается с женщинами, которые отказываются играть по правилам».

Известно, что производство фильма стартует в 2022 году.