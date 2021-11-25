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Фильм «Армагеддон» предсказал будущее: будут бомбить астероид

Фильм «Армагеддон» предсказал будущее: на Землю летит астероид

NASA готовится провести беспрецедентную операцию. Агентство планирует запустить в космос ракету SpaceX Falcon 9, которая должна изменить траекторию полета астероида Диморфос. Публика уже точно такое где-то видела.

По сути, перед нами сценарий фильма «Армагеддон», снятого Майклом Бэем в 1998 году. Команда космонавтов во главе с Брюсом Уиллисом провернула точно такую же операцию. Режиссер не смог не высказаться о новости.

«Хорошо, что мы сняли этот фильм. Это просто заставляет мир осознать, что существует большая чертова проблема, которая может возникнуть у нас в один прекрасный день, поэтому лучше сейчас подготовить наши задницы и потренироваться», — рассказал Бэй порталу TheWrap.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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