Как сэкономить деньги в Чёрную Пятницу 2021? Экранизация Resident Evil лишилась важного персонажа » Фильм «Армагеддон» предсказал будущее: будут бомбить астероид NASA готовится провести беспрецедентную операцию. Агентство планирует запустить в космос ракету SpaceX Falcon 9, которая должна изменить траекторию полета астероида Диморфос. Публика уже точно такое где-то видела. По сути, перед нами сценарий фильма «Армагеддон», снятого Майклом Бэем в 1998 году. Команда космонавтов во главе с Брюсом Уиллисом провернула точно такую же операцию. Режиссер не смог не высказаться о новости. «Хорошо, что мы сняли этот фильм. Это просто заставляет мир осознать, что существует большая чертова проблема, которая может возникнуть у нас в один прекрасный день, поэтому лучше сейчас подготовить наши задницы и потренироваться», — рассказал Бэй порталу TheWrap.