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ЕС меняет правила пересечения границ

ЕС меняет правила пересечения границ — есть важные изменения, которые коснутся туристов.

Европейский союз (ЕС) скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает La Razon.

По словам еврокомиссара, правила пересечения границ будут изменены в ближайшие дни. На данный момент неизвестно, о каких именно изменениях идет речь. «Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы», — заключила она.

Кириакидес подчеркнула, что странам, в которых вакцинировано менее 80 процентов граждан, придется ужесточать ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Она напомнила про необходимость вакцинироваться и отметила, что каждая страна может принять решительные меры на фоне роста заболеваемости.

25 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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