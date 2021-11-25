Экранизация Resident Evil лишилась важного персонажа

К премьере готовится фильм «Обитель Зла: Ракун-сити», который объединит в себе сюжеты первых двух частей легендарной серии видеоигр Resident Evil. Авторы не хотели сильно отдаляться от игровой вселенной, но все же им это удалось не до конца.

Режиссер картины Джоханнес Робертс в беседе с ComicBook раскрыл взаимоисключающие детали о фильме. По его словам, на экране не появится оперативник S.T.A.R.S. Барри Бартон, который был важным персонажем в первой игре.