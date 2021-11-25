Джон Траволта растрогал редким фото с детьми

Звезда Голливуда Джон Траволта в прошлом году потерял жену, актрису Келли Престон.

Знаменитость умерла в возрасте 57 лет от рака груди, с которым боролась в течение двух лет. Вместе пара воспитывала двоих детей. На странице в Instagram актер показал редкое фото с 21-летней Эллой и 11-летним Бенджамином. Как сообщил Джон, на днях сын отметил день рождения.

«С днем рождения, мой прекрасный мальчик. Твой папа тебя обожает!» – написал Траволта.

Со своей стороны, поклонники обратили внимание на то, что Джон не снял свое кольцо после смерти любимой.