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Джон Траволта растрогал редким фото с детьми

Джон Траволта растрогал редким фото с детьми

Звезда Голливуда Джон Траволта в прошлом году потерял жену, актрису Келли Престон.

Знаменитость умерла в возрасте 57 лет от рака груди, с которым боролась в течение двух лет. Вместе пара воспитывала двоих детей. На странице в Instagram актер показал редкое фото с 21-летней Эллой и 11-летним Бенджамином. Как сообщил Джон, на днях сын отметил день рождения.

«С днем рождения, мой прекрасный мальчик. Твой папа тебя обожает!» – написал Траволта.

Со своей стороны, поклонники обратили внимание на то, что Джон не снял свое кольцо после смерти любимой.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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