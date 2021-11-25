Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками

Актер Джаред Лето рассказал о том, как в юности был уволен с работы в кинотеатре за торговлю наркотиками. Своими воспоминаниями актер поделился на шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.

«Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили за то, что я из-под полы продавал траву. Люблю ходить в кино», — признался артист.

Лето заявил, что в те годы считал себя антрепренером (фр. entrepreneur — предприниматель). Он также заметил, что «марихуану покупали под попкорн».

В годы молодости Лето продажа марихуаны была преступлением на всей территории США.