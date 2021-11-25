 
«  
  »

Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками

Актер Джаред Лето рассказал о том, как в юности был уволен с работы в кинотеатре за торговлю наркотиками. Своими воспоминаниями актер поделился на шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.

«Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили за то, что я из-под полы продавал траву. Люблю ходить в кино», — признался артист.

Лето заявил, что в те годы считал себя антрепренером (фр. entrepreneur — предприниматель). Он также заметил, что «марихуану покупали под попкорн».

В годы молодости Лето продажа марихуаны была преступлением на всей территории США.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  