До побачення, осінь: прогноз погоди на вихідні 27–28 листопада

Цього року останні вихідні осені запам’ятаються теплою для листопада погодою та інтенсивними дощами в окремих регіонах України. За даними Sinoptik.ua, нічні морози також ненадовго відступлять — лише у трьох областях стовпчики термометрів опустяться нижче 0 °С.

Мінливий вікенд

Порівняно з буднями погода на вихідні буде набагато комфортнішою. Завдяки теплим повітряним масам, що йдуть в Україну з боку Туреччини та Балканського півострова, у суботу температура повітря підвищиться в середньому до 6–10 °С. Особливо тепло буде у південних областях та на південному сході — в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі очікується до 11–14 °С. Чудова можливість для прогулянки всією родиною!

Ну, а найхолодніше (до 5–7 °С), за прогнозом, буде в Івано-Франківській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях. На сході також можливі нічні заморозки до -1 °С. При цьому практично усю територію України в суботу охоплять дощі — хмарна погода без опадів буде лише у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

У неділю дощі пройдуть лише на Закарпатті та у західних областях, у Донецькій та Кіровоградській областях, а також на півдні. Причому в Одесі, Миколаєві та Херсоні можливі грози — обов’язково беріть із собою парасольки, якщо зберетеся на недільну прогулянку. На решті території України буде ясно, без істотних опадів. Погода буде теплою для листопада: від 6–8 °С на заході до рекордних 13–14 °С на півдні.

Погода на понеділок

На початку нового тижня картина трохи зміниться: температурні показники залишаться на рівні недільних, але дощі пройдуть уже по всій території України. За даними Sinoptik.ua, погода на початку тижня буде теплою (від 3 °С на заході та північному заході до 11–14 °С на півдні країни), а опади очікуються як удень, так і вночі.

Народні прикмети на вихідні 27–28 листопада

У православ’ї Пилипів день, або Куделиця (27 листопада), передував Різдвяному посту. Наші пращури зранку прислухалися до круків — гучний пташиний гомін обіцяв швидку відлигу. А похмура погода в цей день говорила про те, що зима буде теплою. У Гуріїв день (28 листопада) вважалося, що зима вже остаточно витіснила осінь: «Гурій прикотив на рябій кобилі», — говорили в народі. І якщо ви вже давно хотіли сходити в лазню, найближча неділя — найвдаліший день. Існувало повір’я, що той, хто попариться 28 листопада, весь рік не знатиме проблем зі здоров’ям!