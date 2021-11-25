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«Будет безумие»: Меган и Гарри отклонили предложение Елизаветы II

«Будет безумие»: Меган и Гарри отклонили предложение Елизаветы II

Королева Елизавета II очень хочет увидеть внуков, а потому позвала Меган Маркл и принца Гарри отметить Рождество. Увы, опальные герцоги отвергли предложение.

Всю семью за одним столом Елизавета II собирает каждый год, но Меган и Гарри не являлись на праздник с 2018 года. Источник, близкий к парочке, объяснил причину отказа.

«Гарри и Меган были приглашены присоединиться к остальной части семьи на Рождество. Но они этого не сделают. Я думаю, все понимают, что будет безумие, если они оба вернутся в Великобританию. Но им нужно залечить раны и продолжить жить дальше», — поделился инсайдер с порталом Page Six.

Источник фото: Legion-media.ru

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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