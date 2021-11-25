63-летняя Мадонна «потеряла» грудь и остатки стыда

На Мадонне с каждым новым фотосетом остается все меньше одежды, а также все меньше частей тела, которые певица еще не продемонстрировала публике.

Фото: Instagram @madonna.

После скандального появления у Джимми Фэллона, когда Мадонна взобралась на стол и творила прочие непотребства, 63-летняя певица снова разошлась не на шутку. В свежей серии снимков для Instagram поп-икона надела колготки в сетку, приспустила лиф, не постеснявшись обнажить соски, а под конец и вовсе залезла под кровать, выпятив наружу пятую точку.

«Ангелы наблюдают за мной», — заявила Мадонна, намекая на статуэтку висящего на стене ангелочка.

Будь уверена, Мадонна, наблюдают за тобой теперь не только ангелы, ведь Instagram за 12 часов так и не удалил фото с неприкрытой наготой.