Знаменитый Хаяо Миядзаки снимет свое последнее полнометражное аниме и покинет кино

Знаменитый Хаяо Миядзаки снимет свое последнее полнометражное аниме и покинет кино — гений планирует выйти на пенсию и уединиться.

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки вернется к полнометражной анимации в своей новой работе для Studio Ghibli. Она станет последним крупным проектом создателя «Принцессы Мононоке», «Унесенных призраками» и других знаковых аниме-фильмов. Об этом стало известно из интервью Миядзаки для The New York Times.

Название будущего аниме Миядзаки пока что не раскрывается, но основой для его сюжета станет книга Есино Гэндзабуро «Как ты живешь?» 1937 года. В ней рассказывается о психологическом взрослении 15-летнего мальчика из Токио, который переживает смерть отца. Произведение затрагивает темы классового равенства, социализма и марксистской экономики.

Как отметил продюсер Ghibli Тошио Судзуки, предстоящий проект — «фантазия грандиозных масштабов», но других подробностей не раскрыл.

До этого режиссер планировал, что последним полнометражным аниме в его карьере станет «Ветер крепчает» 2013 года по манге собственного сочинения, однако ради адаптации «Как ты живешь?» он решил вновь взяться за большое дело. Последний на сегодняшний день фильм Миядзаки — короткометражка «Гусеница Боро», вышедшая в 2018 году.