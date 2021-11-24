Вертолет для американского президента оказался не готов к чрезвычайным миссиям

Вертолет VH-92 корпуса морской пехоты США, предназначенный для американского президента, оказался неэффективен для операций в нештатных ситуациях. Как пишет Bloomberg, к этому выводу пришел Пентагон. Нештатными ситуациями военные называют экстренные полеты.

В США за вертолетные полеты президента отвечают корпус морской пехоты. Сейчас у морпехов для этих целей есть вертолеты VH-3D и VH-60N, но они постепенно устаревают. Поэтому в 2014 году военно-морское министерство поручило Sikorsky разработать им на замену VH-92A. К 2023 году компания должна поставить 23 таких машины, включая два испытательных образца.

Пентагон в отчете об испытаниях VH-92 от 28 сентября указал, что вертолет не готов к операциям в нештатных, то есть чрезвычайных, ситуациях. С чем именно это связано, неизвестно. Но отмечается, что коммуникационная система часто задерживала критическую информацию в начале внештатных миссий и в целом не в достаточной мере обеспечивала своевременную, постоянную и безопасную связь.

Это не единственная проблема с VH-92. Выхлопные газы двигателя и лопасти вертолета могут испортить посадочную зону на южной лужайке Белого дома. Впервые этот вопрос возник еще в 2018 году и до сих пор не был решен.

Тем не менее в этом же отчете Пентагон признал VH-92 эффективным для рутинных административных миссий. Источники Bloomberg говорят, что администрация Джо Байдена пока не определила, можно ли пользоваться вертолетом, и продолжает оценивать его безопасность. Когда президент США совершит на нем первый полет, не уточняется.