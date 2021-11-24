В Украине введут военное положение при необходимости в течении нескольких часов

В случае вторжения РФ Верховная Рада готова ввести военное или чрезвычайное положение «за несколько часов». Об этом объявил первый заместитель председателя парламента, представитель власти партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает агентство «Укринформ».

Он добавил, что если вторжение состоится во время непленарной недели, когда депутаты работают не в своих округах, будет определен перечень специальных мер по защите парламентариев, чтобы они могли принять решения в безопасности.