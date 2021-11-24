В Швеции на пост премьер-министра избрали первую в истории женщину

Депутаты парламента Швеции избрали лидера Социал-демократической партии Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны, сообщает Euronews.
Андерссон стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. К 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага (парламента). Ранее Андерссон занимала должность министра финансов.
56-летняя Магдалена Андерссон заняла пост главы правящей Социал-демократической партии 4 ноября, придя на смену бывшему премьер-министру Швеции Стефану Левену.
В июне Стефан Лёвен объявил об уходе со всех постов после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. Он стал первым премьером в истории Швеции, против которого выступил риксдаг.
Leave a Reply