В Украине введут военное положение при необходимости в течении нескольких часов Дженнифер Лоуренс рассказала, как чуть не погибла во авиакатастрофе » В Швеции на пост премьер-министра избрали первую в истории женщину Депутаты парламента Швеции избрали лидера Социал-демократической партии Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны, сообщает Euronews. Андерссон стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. К 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага (парламента). Ранее Андерссон занимала должность министра финансов. 56-летняя Магдалена Андерссон заняла пост главы правящей Социал-демократической партии 4 ноября, придя на смену бывшему премьер-министру Швеции Стефану Левену. В июне Стефан Лёвен объявил об уходе со всех постов после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. Он стал первым премьером в истории Швеции, против которого выступил риксдаг.