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В Швеции на пост премьер-министра избрали первую в истории женщину

Депутаты парламента Швеции избрали лидера Социал-демократической партии Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны, сообщает Euronews.

Андерссон стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. К 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага (парламента). Ранее Андерссон занимала должность министра финансов.

56-летняя Магдалена Андерссон заняла пост главы правящей Социал-демократической партии 4 ноября, придя на смену бывшему премьер-министру Швеции Стефану Левену.

В июне Стефан Лёвен объявил об уходе со всех постов после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. Он стал первым премьером в истории Швеции, против которого выступил риксдаг.

24 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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