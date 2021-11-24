В Британии узнали, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

Исследователи под руководством Лео Суодлинга из Университетского колледжа Лондона выяснили, что Т-клетки в организме человека способны устранять белковый кластер коронавируса, который отвечает за его репродукцию. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Как напоминает издание, «с начала 2020 года коронавирус Sars-Cov-2 «держит мир в напряжении». «Более 257 млн человек во всем мире заразились этим вирусом, и более 5 млн человек на сегодняшний день умерли в связи с заражением COVID-19 (данные JHU по состоянию на 21 ноября 2021 — ред.). Но исследователи из Великобритании заметили, что некоторые люди не заражаются коронавирусом — несмотря на то, что они работают в больницах и подвергаются высокому риску заражения. В исследовании, принятом к публикации журналом Nature и предварительно опубликованном в интернете, ученые описали, почему это происходит», — цитирует InoPressa публикацию во Frankfurter Rundschau.

«Исследователи под руководством Лео Суодлинга из Университетского колледжа Лондона обследовали 58 человек, которые работали в больницах Лондона и не заразились коронавирусом, несмотря на то, что во время первой волны пандемии были подвержены высокому риску заражения. В течение четырех месяцев у этих 58 человек не было ни одного положительного ПЦР-теста, а также не было обнаружено антител, в то время в течение того же периода коронавирусом заразились многие их коллеги», — отмечает издание.

При этом у 20 участников исследования ученые обнаружили повышенный уровень Т-клеток, а у 19 человек также иммунопротеин IFI 27, который исследователи называют в своей работе «типичным ранним сигналом Sars-CoV-2».

Исследователи указывают, что иммунный белок свидетельствует о прерванном заражении. Предполагается, что коронавирус проник в организм, но был отражен прежде, чем смог причинить какой-либо вред. Nature приводит комментарий иммунолога Шейна Кротти (Институт иммунологии Ла-Хойи), не участвовавшего в исследовании: «Я никогда не видел ничего подобного. Весьма удивительно, что Т-клетки могут так быстро взять инфекцию под контроль».

Ученые предполагают, что Т-клетки в организме участников исследования устранили белковый кластер вируса, который отвечает за его репродукцию. Подтверждение этому было найдено в крови участников исследования: в крови 58 участников Т-клетки, распознающие кластер, были обнаружены у большего числа людей, чем в контрольной группе переболевших. Исследователи также обнаружили, что в образцах крови, взятых до пандемии коронавируса, Т-клетки распознавали Sars-CoV-2 — и, в частности, белковый кластер. Эти Т-клетки могли возникнуть при заражении другими коронавирусами — в результате так называемой перекрестной инфекции, допускают исследователи.

Впрочем, констатирует Frankfurter Rundschau, «есть и те, кто критикует работу ученых: в исследовании нет четких доказательств того, что в организме испытуемых действительно были частицы Sars-CoV-2». «Это затрудняет вывод о роли Т-клеток, цитирует Nature иммунолога Донну Фарбер. Мала Майни, соавтор исследования, подтвердила изданию Nature, что у ее команды нет прямых подтверждений прерванного заражения коронавирусом. Однако, по ее словам, время появления вируса в Великобритании хорошо задокументировано, и, вероятно, не случайно, что повышенное количество Т-клеток было обнаружено в крови участников в то время, когда в больницы Великобритании поступало большое количество пациентов с Covid-19», — подчеркивается в публикации.

Тем не менее, добавляет издание, «несмотря на все сомнения, исследование может помочь в борьбе с коронавирусом». «В интервью Science Media Center, ученый-биомедик Александр Эдвардс (Редингский университет) пояснил, как исследование может помочь в разработке совершенно нового типа вакцины: «Вакцина, повышающая Т-клеточный иммунитет в отношении различных вирусных белков, общих для многих коронавирусов, дополнила бы наши вакцины, индуцирующие синтез нейтрализующих антител».

В настоящее время над созданием Т-клеточных вакцин против коронавируса уже работают несколько компаний, подытоживает Frankfurter Rundschau.