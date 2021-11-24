Україна запросила додаткову військову допомогу в США

Минулого тижня представники Міноборони України вирушили до Вашингтона, щоб попросити додаткової військової допомоги, через зосереджені біля кордонів російські війська та регулярні польоти стратегічних бомбардувальників.

Заморожений конфлікт між Росією та Україною вступив у нову небезпечну фазу. До українського кордону перекинуто більше російських військ та озброєння. Крім того, у регіоні розпочались польоти стратегічних бомбардувальників ВПС РФ.

«Всього пару тижнів тому Росія та Білорусь розробили спільну військову доктрину», — розповів у США заступник міністра оборони України Анатолій Петренко. «Вони почали патрулювати кордони Білорусі за допомогою повітряних патрулів, включаючи російські бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, такі як Туполєв [Ту]-160, Туполєв [Ту]-22. І це нетипово».

«Ми стурбовані можливим використанням ракет, які можуть вплинути на нашу цивільну, критичну інфраструктуру. Ми дуже стурбовані тактичними операціями, які йтимуть з Криму», — наводить слова Петренка американське видання Defence One.

Загалом близько 100 тисяч російських військових зараз перебувають біля України. Також викликає занепокоєння інтенсивне скупчення військ на окупованому Кримському півострові.

У суботу, 20 листопада, на форумі з питань безпеки, які проходив у Галіфаксі, представники МО України також заявили, що хочуть більше тренуватися разом зі збройними силами США.

«У нас є план подальшої підготовки такого роду, і прагнення створити в Україні якомога більше навчальних центрів», — сказав Анатолій Петренко. «Інструктори, які навчають наших військових, також переймають й наш досвід».

Українці просять більше наземних засобів протиповітряної оборони (ППО), кращих безпілотників повітряної розвідки, допомоги в наступальних кіберопераціях та засобів медичної підтримки, пише американське видання.

«Ми засвоїли урок 2014 року. Ви повинні рятувати життя солдатів. Ви повинні бути впевнені, що якщо щось станеться щось, вони отримають якнайкращу допомогу, і їх повернуть до своїх частин чи сімей із повною реабілітацією», — сказав Петренко.