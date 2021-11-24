Учёные экспериментально создали невидимую материю

Принцип запрета Паули был сформулирован еще в 1925 году и гласит, что некоторые элементарные частицы (фермионы: электроны, протоны, нейтроны или сами атомы) неспособны принимать одинаковое квантовое состояние: находиться в одной и той же точке пространства или иметь одинаковую энергию. На основании этого принципа 30 лет назад была выдвинута гипотеза об эффекте полного светорассеяния при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю (минус 273,15 градусов Цельсия). Ученые из Массачусетского технологического института сообщили про экспериментальное подтверждение гипотезы.

Специалисты МТИ создали условия, при которых фермионы становились максимально «похожими» друг на друга. Для этого фермионы лития в газообразном состоянии были охлаждены до температуры минус 273,14998 градусов Цельсия и «сжаты» сфокусированным лазером до плотности один квадриллион частиц на кубический сантиметр. Второй лазер использовали для проверки светоотражающей способности материи.

В ходе эксперимента ученые доказали, что сжатое и охлажденное атомное облако лития снизило отражающие способности на 38%, чем тоже вещество при нормальных условиях. По заявлению авторов эксперимента, использование принципа запрета Паули позволит не только создавать полупрозрачные невидимые материалы, но и обеспечит более устойчивую работу квантовых компьютеров.