У России пока нет полной готовности к вторжению в Украину

Стоит отметить, что на карте присутствуют части и объединения, свидетельства переброски которых уже отмечали мы и другие исследователи (в частности, пользователи Твиттера @GirkinGirkin, @4emberlen и @Jose_Pinoche). Так, в районе Ельни отмечено сосредоточение сил Центрального военного округа: фактически речь о технике (насколько нам известно, без личного состава) 41-й общевойсковой армии, которая прибыла в европейскую часть России еще в апреле, а в сентябре-октябре была переброшена под Ельню (мы освещали оба маневра).

Однако полигон «Погоново», где провели лето машины 41-й армии, пустовал недолго — так, в ноябре в TikTok было опубликовано видео, где в районе железнодорожной станции Масловка в пригороде Воронежа у путей стоят БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и танки Т-80У. Последние стоят на вооружении 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, чья техника ранее этой осенью была замечена в районе Курска. В самом начале видео виден танковый транспортер, который везет один из танков в южном направлении — в сторону полигона «Погоново».