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Тимберлейк рвется встретиться с Бритни Спирс и вспомнить прошлое

Тимберлейк рвется встретиться с Бритни Спирс и вспомнить прошлое — когда-то они были вместе.

После стольких лет: Тимберлейк рвется встретиться со Спирс

Артистов Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс связывает долгая история. Они встречались в ранней юности. А песни, вдохновленные изменой Бритни, сделали Тимберлейка суперзвездой.

Долгое время в ходе резонансной тяжбы Спирс против собственного отца ее бывший бойфренд воздерживался от каких-либо комментариев. Однако после финальной речи Бритни, где она говорит о том, что ее отец заслуживает тюрьмы, Джастин оставил в Twitter следующий пост:

«После того, что мы видели сегодня, мы все должны поддержать Бритни в этот период. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, и вне зависимости от того, как давно это было. То, что происходит с ней сейчас, просто-напросто неправильно».

Несмотря на поддержку, певец и актер больше не считает нужным высказываться в соцсетях на эту тему, сообщает портал Hollywood Life. По словам близкого к звезде источника, Тимберлейк хотел бы лично рассказать Бритни, что крайне рад за её новообретенную свободу.

«Джастин с удовольствием поговорит с Бритни, если она сама этого захочет», — заявил инсайдер.

24 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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