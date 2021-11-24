Тимберлейк рвется встретиться с Бритни Спирс и вспомнить прошлое — когда-то они были вместе.

Артистов Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс связывает долгая история. Они встречались в ранней юности. А песни, вдохновленные изменой Бритни, сделали Тимберлейка суперзвездой.

Долгое время в ходе резонансной тяжбы Спирс против собственного отца ее бывший бойфренд воздерживался от каких-либо комментариев. Однако после финальной речи Бритни, где она говорит о том, что ее отец заслуживает тюрьмы, Джастин оставил в Twitter следующий пост:

«После того, что мы видели сегодня, мы все должны поддержать Бритни в этот период. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, и вне зависимости от того, как давно это было. То, что происходит с ней сейчас, просто-напросто неправильно».

Несмотря на поддержку, певец и актер больше не считает нужным высказываться в соцсетях на эту тему, сообщает портал Hollywood Life. По словам близкого к звезде источника, Тимберлейк хотел бы лично рассказать Бритни, что крайне рад за её новообретенную свободу.