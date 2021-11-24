США предостерегли Россию от «эскалационных действий» в отношении Украины

ВАШИНГТОН – США и их европейские союзники готовятся «к ряду нештатных ситуаций», опасаясь, что бряцание оружием, которым занимается Россия в отношении Украины, может быть чем-то большим, чем агрессивные выпады.

Многие американские официальные лица высказывают серьезную озабоченность по поводу «нетипичной военной активности» России на границе с Украиной.

«Мы продемонстрировали, что США готовы использовать ряд инструментов для ответа на вредоносные действия России, и мы без колебаний воспользуемся этими и другими инструментами в будущем», – заявил высокопоставленный представитель администрации «Голосу Америки» на условиях анонимности.

«Мы призываем Москву к деэскалации напряженности», – добавил он.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Вашингтон ведет консультации с европейскими партнерами и Украиной.

«Мы обмениваемся информацией, разведданными. Мы готовы и готовимся к ряду нештатных ситуаций», – сказал он, охарактеризовав идущие переговоры как подробные.

«Мы также дали понять, как нашим союзникам, так и Российской Федерации, что любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России вызовут большую озабоченность у США, – указал Прайс. – Мы призвали к немедленному восстановлению прекращения огня на Донбассе, согласованному в июле 2020 года».

Представитель Госдепартамента отметил, что администрация Джо Байдена продемонстрировала, что она готова и способна использовать ряд инструментов для противостояния «вредоносным действиям» России.

«Мы без колебаний воспользуемся этими инструментами при необходимости и в будущем», – заявил Прайс, не вдаваясь в детали.

Он сказал, что США занимаются «скоординированной дипломатической работой».

«Мы делаем все, чтобы наши европейские союзники знали, Украина знала и, прежде всего, Российская Федерация знала, что наша приверженность суверенитету Украины, ее независимости и территориальной целостности незыблема», – пояснил он.

«Основной момент для нас ясен, – продолжил Прайс. – любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большую озабоченность у США. Они вызовут озабоченность не только у нас, но и у наших европейских союзников».

Прайс также ответил на недавнюю российскую критику американских военных учений в регионе, заявив, что США и их союзники будут и впредь выступать за «международный порядок, основанный на правилах».

С 2014 года США оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму 2,5 миллиарда долларов, в том числе 400 миллионов долларов только в этом году.