Спустя 50 лет исследований ученые узнали, как образовались антарктические ледяные щиты

Исследователи из университета Лестера узнали, что 34 млн лет назад произошло внезапное похолодание. Оно способствовало образованию антарктических ледяных щитов.
Результате новой работы дают ответ на вопрос, который интересовал научное сообщество 50 лет — как и почему образовались антарктические ледяные щиты.
Доктор Катарина Хохмут, научный сотрудник Международной программы изучения океана (IODP) в Университете Лестера и соавтор исследования заявила, что для успешного моделирования изменений климата крайне важно учитывать атмосферные условия CO2, а также корректные географические данные.
Последние сухопутные маршруты, соединяющие Антарктиду с Австралией и Южной Америкой, оборвались около 34 млн лет назад. Это тектоническое событие не только изолировало полярный континент от других массивов суши, но и привело к серьезной реорганизации океанских течений в Южном океане.
Началось циркумполярное течение, оно не пропускало теплые поверхностные воды к побережью Антарктики. В то же время в Антарктиде начали формироваться ледяные щиты, и на Земле произошло одно из самых фундаментальных изменений климата.
Ранее ученые задавались вопросом, насколько важны были тектоническое события, по сравнению с уменьшением количества парниковых газов в атмосфере. Новая работа подтверждает, что парниковые газы и изменения рельефа были гораздо более тесно связаны, чем считалось ранее.
Исследователи создали сверхточную модель событий того времени и выяснили, что даже небольшое углубление морских путей Южного океана привело к резкому охлаждению поверхностных вод Антарктики. Вместе со снижением концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере это тектоническое событие сыграло решающую роль и запустило процесс оледенения.
По результатам работы авторы отметили, насколько важны тектонические изменения для моделирования событий прошлого.
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