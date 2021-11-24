Спустя 50 лет исследований ученые узнали, как образовались антарктические ледяные щиты

Результате новой работы дают ответ на вопрос, который интересовал научное сообщество 50 лет — как и почему образовались антарктические ледяные щиты.

Доктор Катарина Хохмут, научный сотрудник Международной программы изучения океана (IODP) в Университете Лестера и соавтор исследования заявила, что для успешного моделирования изменений климата крайне важно учитывать атмосферные условия CO2, а также корректные географические данные.

Последние сухопутные маршруты, соединяющие Антарктиду с Австралией и Южной Америкой, оборвались около 34 млн лет назад. Это тектоническое событие не только изолировало полярный континент от других массивов суши, но и привело к серьезной реорганизации океанских течений в Южном океане.

Началось циркумполярное течение, оно не пропускало теплые поверхностные воды к побережью Антарктики. В то же время в Антарктиде начали формироваться ледяные щиты, и на Земле произошло одно из самых фундаментальных изменений климата.

Ранее ученые задавались вопросом, насколько важны были тектоническое события, по сравнению с уменьшением количества парниковых газов в атмосфере. Новая работа подтверждает, что парниковые газы и изменения рельефа были гораздо более тесно связаны, чем считалось ранее.

Исследователи создали сверхточную модель событий того времени и выяснили, что даже небольшое углубление морских путей Южного океана привело к резкому охлаждению поверхностных вод Антарктики. Вместе со снижением концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере это тектоническое событие сыграло решающую роль и запустило процесс оледенения.

По результатам работы авторы отметили, насколько важны тектонические изменения для моделирования событий прошлого.