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Словарь Collins English Dictionary назвал словом года NFT — «невзаимозаменяемый токен»

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2021 года NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»).

Как отметили составители словаря, продолжающаяся цифровизация стала одним из главных трендов 2021 года. Помимо NFT, в шорт-лист вошли два других понятия, связанных с ней — crypto («крипта») и metaverse («метавселенная»).

В шорт-лист также вошли три словосочетания, связанных с пандемией ковида — double-vaxxed («прошедший оба этапа вакцинации»), hybrid-working (режим, когда сотрудники проводят в офисе только часть рабочего времени), pingdemic (массовая невозможность ходить на работу из-за близкого контакта с зараженными, о которых сотрудники узнают с помощью уведомлений-пингов, рассылаемых специальными приложениями).

В 2020 году составители Collins English Dictionary назвали словом года «lockdown» (локдаун).

24 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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