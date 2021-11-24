Семейный дом Шварценеггера выставили на продажу в США — в нем он прожил многие годы и вырастил четверых детей.

В Калифорнии выставили на продажу дом, некогда принадлежавший американскому актеру и экс-губернатору штата Арнольду Шварценеггеру, сообщает Domain. Особняк, где звезда Голливуда жил вместе с супругой Марией Шрайвер, оценили в 11 миллионов долларов.

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По данным издания, Шварценеггер и Шрайвер владели домом в 1986-2013 годах. Там они вырастили четырех детей. Особняк продали в 2013-м, после развода супругов. Покупателем стал Максвелл Кеннеди, сын Роберта Кеннеди, брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Сумма сделки тогда составила 12,9 миллиона долларов.

Теперь Кеннеди и его жена продают дом по меньшей цене. 388-метровый коттедж был построен в 1981 году, в нем пять спален, шесть ванных комнат, три камина, большая кухня и гостиная. На прилегающей территории есть бассейн и теннисный корт. Поблизости в разное время жили многие голливудские знаменитости, в том числе режиссер Стивен Спилберг, актеры Том Хэнкс, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.