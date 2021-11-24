Самая ценная рукопись Эйнштейна продана за 11,6 млн евро

Рукопись Альберта Эйнштейна по теории относительности, которая принесла ему мировую славу, продана на аукционе в Париже за 11,6 млн. евро при оценочной стоимости более чем в 2 млн. евро. Об этом сообщает радио Franceinfo.

Эйнштейн написал ее в 1913–1914 годах в Цюрихе вместе со своим швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. Непосредственно Эйнштейну принадлежит 26 страниц, Бессо — 25 страниц, еще три страницы они написали совместно.

Любая из рукописей Эйнштейна, выставленных на торги, вызывает ажиотаж, еще в большей степени это касается его писем, заметок и трудов, созданных до 1919 года. К тому же великий физик не имел привычки хранить рабочие заметки.

«Как одна из двух сохранившихся рукописей, документирующих создание общей теории относительности, она дает замечательное представление о работе Эйнштейна и увлекательную перспективу ума величайшего ученого XX века», — говорится на сайте аукционного дома Christie’s, организатора торгов — Это, без сомнения, самая ценная рукопись Эйнштейна, когда-либо представленная на аукционе».