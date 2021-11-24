Певица Дуа Липа решила стать ведущей Прабабушка 50 правнуков отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия » Продолжение «Зловещих мертвецов» будет мрачным и жестоким Первые «Зловещие мертвецы» зацепили зрителя своим саркастичным юмором — лента удачно обыгрывала клише всех зомби-фильмов. Очень скоро это изменится. Брюс Кэмпбелл, исполнивший роль Эша, рассказал порталу BlairWitch.de о продолжении картины. Новые «Мертвецы» будут мрачными и жестокими. «Этот фильм будет темным и довольно серьезным. Хороший, сильный сюжет. Книга, вызывающая зомби, досталась матери-одиночке. У нас очень хороший режиссер, Ли Кронин, его назначил сам Сэм Рейми. Мы все в хорошей форме, все получится», — поделился Кэмпбелл.