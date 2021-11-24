 
«  
  »

Продолжение «Зловещих мертвецов» будет мрачным и жестоким

Будет не до смеха: продолжение «Зловещих мертвецов» сменило курс

Первые «Зловещие мертвецы» зацепили зрителя своим саркастичным юмором — лента удачно обыгрывала клише всех зомби-фильмов. Очень скоро это изменится.

Брюс Кэмпбелл, исполнивший роль Эша, рассказал порталу BlairWitch.de о продолжении картины. Новые «Мертвецы» будут мрачными и жестокими.

«Этот фильм будет темным и довольно серьезным. Хороший, сильный сюжет. Книга, вызывающая зомби, досталась матери-одиночке. У нас очень хороший режиссер, Ли Кронин, его назначил сам Сэм Рейми. Мы все в хорошей форме, все получится», — поделился Кэмпбелл.

24 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  