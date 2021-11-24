Прабабушка 50 правнуков отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия

Джо Аллан из английской городской агломерации Тиссайд отметила 100-летний юбилей и раскрыла простой секрет долголетия. Об этом сообщает Metro.

На вопрос о том, какой главный секрет ее долгой жизни, британка посоветовала следующее: «На самом деле секрета нет, но я думаю, что важно сохранять позитивный настрой и стараться не волноваться».

Мать 12 детей, бабушка 37 внуков, прабабушка 50 правнуков и прапрабабушка двух праправнуков отметила день рождения в кругу семьи. Одну из старейших жительниц Великобритании поздравил мэр города Мидлсбро. Он подарил ей сертификат и брошь, а также поблагодарил за работу на заводе по производству боеприпасов в годы Второй мировой войны.

Женщина также получила поздравительную открытку от королевы Елизаветы II и множество пожеланий в формате видео от родственников, живущих в других странах. Вместо подарков Аллан попросила семью и друзей пожертвовать деньги в фонд, занимающийся помощью больницам. Она хочет адресовать пожертвование отделению, в котором лечился ее ныне покойный муж Дейв.