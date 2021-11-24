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Посольство США в Украине подтвердило уровень опасности для американских граждан до 4 степени

Соединенные Штаты Америки, Государственный департаментПосольство США в Украине утвердило уровень опасности для американских граждан до 4 степени. Однако американцев предупредили о том, что уровень опасности может возрасти в самое ближайшее время.
Гражданам США сообщают о  необычной и потенциально опасной военной деятельности России у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4.
Американцам рекомендуется не посещать Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей,  а также восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и для всей Украины из-за COVID-19.

Гражданам США напомнили, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления и нахождение вблизи границы с Россией также является потенциально опасным. Дополнительную информацию можно найти на нашем веб-сайте и на страницах в социальных сетях.

 

24 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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