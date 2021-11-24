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Пэрис Хилтон похвасталась райским медовым месяцем на Бора-Бора

Пэрис Хилтон похвасталась райским медовым месяцем на Бора-Бора

У новоиспеченных супругов несколько экстремальный отдых.

Светская львица Пэрис Хилтон вместе со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом после пышной свадьбы отправилась в медовый месяц.

В настоящее время влюбленные наслаждаются друг другом на острове Бора-Бора во Французской Полинезии в Тихом океане. Об этом счастливая Пэрис рассказала на странице в Instagram. Она разместила кадры, где с мужем обнимается в океане, занимается дайвингом, а также плавает вместе со скатами.

Как призналась новоиспеченная госпожа Реум, на Бора-Бора они не долго задержатся – это только их первая остановка в мировом туре:

«Первая остановка во время нашего медового месяца. Мировой тур… Бора-Бора. Купание в южной части Тихого океана с моей любовью», — прокомментировала кадры Хилтон.

Куда светская львица и наследница знаменитой сети отелей отправится с избранником дальше, пока тайна.

24 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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