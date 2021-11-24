Обвиненного в харассменте Луи Си Кея номинировали на «Грэмми»

Знаменитый комик Луи Си Кей, являвшийся в прошлом одним из главных представителей жанра стендап, не просто возвращается в информационное поле, но и получает признание своих заслуг.

В 2017 году Луи Си Кей был обвинен в домогательствах и неподобающем поведении, свою вину он признал. Тогда связь с легендарным комиком порвали крупнейшие стриминговые сервисы, а компания-дистрибьютор сняла с релиза его фильм «Я люблю тебя, папочка» за неделю до выхода.

Тем не менее в этом году его новый комедийный спешл «Искренне ваш, Луи Си Кей» все же решили отметить номинацией на «Грэмми», сообщает The Hollywood Reporter.

При этом еще во время тура в поддержку программы некоторые общественные деятели высказывались против комика, считая, что он не извлек урок из произошедшей с ним ситуации.