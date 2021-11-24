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Новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут «Зелёные» и Свободная демократическая партия, передаёт агентство DPA.

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.

24 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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