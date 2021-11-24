Новое правительство Германии поддержит движение Украины к членству в ЕС

В коалиционном соглашении нового правительства Германии присутствует пункт, в котором указана готовность поддержать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

В соглашении говорится, что новое немецкое правительство вместе с другими государствами Евросоюза будет работать над развитием «Восточного партнерства», поскольку Украина, Грузия и Молдова должны получить возможность приближаться к членству в ЕС в результате последовательных реформ в отраслях рыночной экономики и верховенства права.

Также в документе сказано, что Германия будет стремиться углубить энергетическое партнерство с Украиной при больших амбициях в отрасли возобновляемой энергии.

Отмечается, что партии немецкого парламента во главе с представителем социал-демократической партии Олафом Шольцем договорились о разделении должностей в новом правительстве. Министерство иностранных дел возглавит глава партии «Зеленых» Анналена Бербок.