На Філіпінах померла найстаріша людина в світі

Про це повідомляє CNN.

Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.