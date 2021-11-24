Израиль нанес удар по колоне Хизбаллы в Сирии

Минувшей ночью официальное сирийское информагентство SANA выступило с сообщением о том, что звено израильских боевых самолетов вторглось в воздушное пространство страны, после чего были атакованы несколько объектов, расположенных в окрестностях города Хомс.

Тот же источник уточнил, что активированные по тревоге батареи ПВО сбили «несколько вражеских ракет» (позже это превратилось в «бóльшую часть вражеских ракет»), однако прорвавшиеся сквозь системы обороны нанесли удар, в результате которого погибли двое «мирных жителей» и были ранены шестеро сирийских солдат, а также еще один «мирный житель».

Кроме того, ссылаясь на военные источники, корреспондент SANA сообщил о «нанесении материального ущерба», правда, не вдаваясь в детали.

Также, есть информация, что Израиль нанес удар по колонне машин с оружием для Хизбаллы.

Сообщается, что израильские самолеты выпустили ракеты в воздушном пространстве над Бейрутом.

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о четырех погибших. При этом утверждается, что мирные граждане погибли в результате падения осколков сирийских противоракет, а не ракет израильских ВВС. По данным SOHR, удары были нанесены по объектам «Хизбаллы» и боевиков, лояльных «Хизбалле».

Израильские СМИ в свою очередь сообщают, что в ходе атаки ВВС Израиля минувшей ночью по целям Хизбаллы в Сирии сирийские ПРО выпустили по израильским ракетам ракеты класса “земля-воздух” советского производства СА-5, одна из которых на большой высоте пролетела над израильской территорией и взорвалась над морем напротив побережья Хайфы.

ВВС Израиля не стали сбивать ракету, так как она летела на большой высоте и не представляла опасности для гражданского населения.