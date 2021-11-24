Эмаль: особенности покрытия

На современном строительном рынке большой выбор лакокрасочных материалов. Среди потребителей популярностью пользуется эмаль, в особенностях и преимуществах которой мы разберемся в этой статье.

Состав краски

Эмалевая краска имеет довольно разнообразный состав. В него входят такие основные компоненты:

Лак.

Растворитель.

Цветной пигмент.

Наполнитель.

Также в состав входят различные добавки, которые наделяют краску индивидуальными свойствами и характеристиками.

К преимуществам эмали можно отнести ее универсальность. Она подходит как для внешних, так и внутренних работ. Можно найти подходящий вид вещества практически для любого материала. Слой прочный и долговечный. Тем не менее есть и некоторые недостатки — краска является токсичной и пожароопасной. Поэтому с ней необходимо работать осторожно.

Основные виды

Исходя из состава эмалевая краска подразделяется на такие основные виды:

Нитроцеллюлозная. Она быстро высыхает. Однако в составе содержатся токсичные компоненты, что делает невозможной ее применение в закрытых помещениях. Имеет форму аэрозольного баллончика.

Кремнийорганическая. Обладает повышенной устойчивостью к высоким и низким температурам. Предельная температурная нагрузка до 600 °C.

Пентафталевая. Это наиболее востребованный вид. Необходимо обращать внимание на маркировку: ПФ-115 – краска для наружных работ, ПФ-226 – краска для потолка и стен.

Акриловая. В составе содержатся акриловые смолы. Такая краска является универсальной и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. А еще она не имеет резкого химического запаха, подходит для обработки различных поверхностей, не боится воздействия ультрафиолетовых лучей.

Полиуретановая. Подходит для внутренней и внешней отделки. Имеет глянцевую поверхность.

Алкидная. Ее можно эксплуатировать практически в любых условиях. Рекомендуется наносить в два слоя, тогда красящий слой будет более долговечным. Предварительно перед покраской нужно нанести грунтовку.

Чтобы выбрать краску с оптимальными характеристиками, необходимо внимательно изучить ее свойства.

Рекомендации по выбору и использованию

Эмаль нужно использовать строго по назначению. Например, краcка по дереву подходит для обработки исключительно деревянных поверхностей. Ее нельзя наносить на металл, так как она плохо ляжет на поверхность и не прослужит длительный период времени.

Нужно внимательно изучить емкость, в которой хранится краска. Если она была повреждена, например, во время транспортировки, и внутрь попал воздух, то краска может потерять свои свойства.

Перед нанесением краски необходимо оценить качество поверхности. Оно должно быть ровным, иначе эмаль подчеркнет все неровности и другие изъяны. Если дефекты есть, то предварительно нужно использовать грунтовку.