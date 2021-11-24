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Дженнифер Лоуренс рассказала, как оказалась близка к смерти

Отказал двигатель: Дженнифер Лоуренс оказалась близка к смерти

Популярная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала в свежем интервью, как в 2017 году пережила сильнейший приступ страха смерти во время внештатной ситуации на борту самолета.

Тогда отказал один из двигателей, и все пассажиры рейса почувствовали, как самолет падает. К счастью, второй двигатель помог пусть и жестко, но приземлиться на экстренно подготовленной полосе.

«Мы все собирались умереть. Я начала отправлять маленькие мысленные сообщения своей семье в духе: «Я прожила прекрасную жизнь, мне очень жаль»», — цитирует слова кинодивы издание Vanity Fair.

Правда, времени отойти от шока у актрисы не было. Запив стресс алкоголем и успокоительным, она тут же вылетела дальше. Актриса признается, что теперь полеты ей ненавистны.

24 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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