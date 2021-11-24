Дженнифер Лоуренс рассказала, как чуть не погибла во авиакатастрофе

В интервью Vanity Fair звезда предстоящей комедии «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс вспомнила о предсмертном инциденте, который произошёл в 2017 году во время полёта на частном самолёте.

Летом того года Лоуренс вылетела из родного города Луисвиль в штате Кентуки в Нью-Йорк. Во время полёта ей сообщили, что у самолёта сломался один из двигателей. После известия отказал и второй, и самолёт затих.

«В моём кресле остался только скелет», — говорит Лоуренс. «Мы все умрём. Я начала отправлять семье короткие, безумные голосовые сообщения: “Я прожила отличную жизнь, простите меня”».

«Я начала молиться. И даже не тому богу, с которым я выросла, он был пугающим и очень осуждающим. Но я подумала, может, мы всё-таки выживем? Я буду ходить с ожогами, будет невыносимо больно, но мы выживем. Пожалуйста, Господи, хотя бы волосы оставь. <…> Не покидай меня лысой», — шутит актриса.

В итоге самолёт приземлился на шоссе в Буффало, но все пассажиры, включая Лоуренс, остались невредимыми. «Меня это сделало только слабее. Летать страшно, а мне приходится это делать всё время», — признаётся она. Видео с самолётом было опубликовано сразу после его посадки.