Байден пригласил Тайвань на Саммит в поддержку демократии

Президент США Джо Байден пригласил Тайвань на виртуальный саммит по вопросам демократии наряду с более чем 100 странами.

Этот шаг вызвал возмущение у авторитарного Китая, которого нет в списке участников.

Тайвань поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что эта встреча станет редкой возможностью для самоуправляемой демократии укрепить свои позиции на международной арене.

«С помощью этого саммита Тайвань может поделиться своей демократической историей успеха», – заявил представитель офиса президента Тайваня Ксавье Чанг.

Саммит в поддержку демократии пройдет в режиме онлайн 9-10 декабря.