Байден пригласил Тайвань на Саммит в поддержку демократии

Тайвань заявил, что это даст ему возможность «поделиться своей демократической историей успеха»
Президент США Джо Байден пригласил Тайвань на виртуальный саммит по вопросам демократии наряду с более чем 100 странами.
Этот шаг вызвал возмущение у авторитарного Китая, которого нет в списке участников.
Тайвань поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что эта встреча станет редкой возможностью для самоуправляемой демократии укрепить свои позиции на международной арене.
«С помощью этого саммита Тайвань может поделиться своей демократической историей успеха», – заявил представитель офиса президента Тайваня Ксавье Чанг.
Саммит в поддержку демократии пройдет в режиме онлайн 9-10 декабря.
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