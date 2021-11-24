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Байден пригласил Тайвань на Саммит в поддержку демократии

Джо Байден

Тайвань заявил, что это даст ему возможность «поделиться своей демократической историей успеха»

Президент США Джо Байден пригласил Тайвань на виртуальный саммит по вопросам демократии наряду с более чем 100 странами.

Этот шаг вызвал возмущение у авторитарного Китая, которого нет в списке участников.

Тайвань поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что эта встреча станет редкой возможностью для самоуправляемой демократии укрепить свои позиции на международной арене.

«С помощью этого саммита Тайвань может поделиться своей демократической историей успеха», – заявил представитель офиса президента Тайваня Ксавье Чанг.

Саммит в поддержку демократии пройдет в режиме онлайн 9-10 декабря.

24 ноября, 2021 | Tags: | Category: США
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