Жуткий южнокорейский «Зов ада» обогнал «Игру в кальмара» во всем мире по просмотрам

Жуткий южнокорейский «Зов ада» обогнал «Игру в кальмара» во всем мире по просмотрам. При этом сериал явно повторяет шаблонные решения, которые использовались в фильмах ужасов и ранее, но их комбинация выглядит оригинальной, а сам сериал явно — обновленным, шокирующим и выходящим из ряда вон.

Прогнозы говорят — он принесет для Netflix еще больше денег и вероятно преодолеет планку в 1 миллиард долларов по сборам.

«Игра в кальмара» стал хитом Netflix — в октябре его посмотрели 142 миллиона пользователей в 94 странах. Сериал о смертельной игре на вылет оставался самым популярным проектом сервиса на протяжении 46 дней подряд. Это принесло Netflix около 900 миллионов долларов прибыли.

Но теперь у Netflix новый фаворит — южнокорейский мини-сериал «Зов ада» («Jiok») от режиссера хоррора «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо. По данным сервиса FlixPatrol, 20 ноября шоу стало самым просматриваемым телесериалом Netflix в мире, возглавив рейтинги в более чем 80 странах в течение 24 часов после выхода шоу — и сместив «Игру в кальмара» с первого места.

«Зов ада» — это экранизация южнокорейского комикса, созданного специально для смартфонов (вебтуна). Действие происходит в 2023 году. Некоторые люди получают предсказание о точной дате своей смерти — в назначенное время к ним приходят жуткие лохматые чудовища, чтобы утащить их в ад. В мире истерика. Религиозная организация «Новая правда» считает, что у происходящего есть божественное объяснение, — и убеждает напуганных людей присоединиться к ним.

Сериал состоит из шести 50-минутных эпизодов (будет ли второй сезон, точно неизвестно). «Зов ада» стал первой корейской драмой, премьера которой прошла на международном кинофестивале в Торонто.

А вот что о фильмах Ён Сан Хо писал кинокритик Антон Долин (после выхода второй части «Поезда в Пусан»):