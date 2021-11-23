«Заклинило двери»: в жутком ДТП с загоревшимся в Болгарии туристическим автобусом погибли 45 человек

Туристический автобус, направлявшийся из Северной Македонии в Стамбул, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» (София — Благоевград) в Болгарии. Из 52 человек, находившихся в нем, погибли 45, в том числе 12 детей, сообщает агентство БГНЕС. Информации о гражданах России среди погибших и пострадавших нет.

«Пострадавшие имеют ожоги на руках и лице, ожоги верхних дыхательных путей, — поясняет профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова. — Некоторым предстоят операции, но угроза для их жизни отсутствует».

На месте ЧП продолжаются оперативно-следственные действия. Власти страны назвали по меньшей мере три версии: мокрая дорога или ямы на ней, уснувший за рулем водитель либо техническая неисправность. Так, проверяется, что двери автобуса заблокировало и туристы оказались в огненной ловушке, не сумев выбраться самостоятельно, пишет Mash. Кроме того, не исключается, что возгорание предшествовало аварии.

Как сообщает Европейская комиссия, Болгария стала одним из «лидеров» среди стран Евросоюза (ЕС) по уровню смертности в дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году. При этом по сравнению с 2019 годом уровень смертности на дорогах Болгарии снизился на 26%, а за последнее десятилетие — на 40%.